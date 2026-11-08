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Technická univerzita vo Zvolene privítala hostí z Madagaskaru
Návšteva priniesla priestor na odborné diskusie v oblastiach lesníctva, udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a bioekonomiky.
Autor TASR
Zvolen 8. novembra (TASR) - Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) navštívili v uplynulých dňoch v rámci programu Erasmus+ KA171 hostia z University of Antananarivo na Madagaskare. Počas svojho pobytu absolvovali sériu odborných stretnutí, seminárov a exkurzií zameraných na výmenu poznatkov a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Informoval o tom Ján Lichý z Lesníckej fakulty TUZVO.
„Návšteva priniesla priestor na odborné diskusie v oblastiach lesníctva, udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a bioekonomiky,“ poznamenal Lichý s tým, že práve tieto témy predstavujú významný potenciál pre budúci spoločný výskum, výmenu skúseností a budovanie dlhodobých akademických partnerstiev medzi oboma univerzitami.
Počas pobytu na TUZVO sa hostia zúčastnili na viacerých pracovných rokovaniach vrátane stretnutia s prorektorom pre vonkajšie vzťahy. Súčasťou programu bola okrem iného aj návšteva Arboréta Borová hora.
„Celá návšteva sa niesla v duchu priateľskej atmosféry, odborného dialógu a vzájomnej výmeny skúseností. Zároveň potvrdila význam medzinárodnej spolupráce pri rozvoji vzdelávania, výskumu a budovaní partnerstiev, ktoré prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti lesníctva a udržateľného využívania prírodných zdrojov,“ skonštatoval Lichý.
„Návšteva priniesla priestor na odborné diskusie v oblastiach lesníctva, udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a bioekonomiky,“ poznamenal Lichý s tým, že práve tieto témy predstavujú významný potenciál pre budúci spoločný výskum, výmenu skúseností a budovanie dlhodobých akademických partnerstiev medzi oboma univerzitami.
Počas pobytu na TUZVO sa hostia zúčastnili na viacerých pracovných rokovaniach vrátane stretnutia s prorektorom pre vonkajšie vzťahy. Súčasťou programu bola okrem iného aj návšteva Arboréta Borová hora.
„Celá návšteva sa niesla v duchu priateľskej atmosféry, odborného dialógu a vzájomnej výmeny skúseností. Zároveň potvrdila význam medzinárodnej spolupráce pri rozvoji vzdelávania, výskumu a budovaní partnerstiev, ktoré prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti lesníctva a udržateľného využívania prírodných zdrojov,“ skonštatoval Lichý.