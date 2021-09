Technická univerzita vo Zvolene začala akademický rok prezenčne

Zvolen 20. septembra (TASR) – Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) začala v pondelok akademický rok 2021/2022 prezenčnou výučbou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková s tým, že pre pandémiu nového koronavírusu platia aj obmedzenia.



Ako dodala, na univerzite je vzdelávanie prezenčnou formou, v miestnosti však môže byť maximálne 20 osôb vrátane vyučujúceho vo všetkých študijných programoch v dennej i externej forme štúdia. „Prednášky, cvičenia a semináre pre viac ako 20 osôb sa budú uskutočňovať online,“ spresnil rektor TUZVO Rudolf Kropil. Dôvodom je, že okrese Zvolen je zaradený do tretieho stupňa rizika.



Podľa hovorkyne študentom budú online prednášky k dispozícii v elektronickej podobe vo forme videonahrávky alebo prezentácie najneskôr sedem dní od termínu rozvrhovej akcie. „Špecifiká v študijných programoch spresnia vedenia fakúlt vo svojich ďalších pokynoch,“ poznamenala.



Pripomenula tiež, že v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 bude na TUZVO študovať 107 zahraničných študentov. „Tí, ktorí o to požiadali, sú ubytovaní v študentských domovoch a stravu pre študentov a zamestnancov univerzity poskytuje študentská jedáleň TUZVO,“ dodala.