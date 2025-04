Technické múzeum malo vlani zvýšenú návštevnosť

Košice 24. apríla (TASR) - Rok 2024 pre Slovenské technické múzeum (STM) charakterizoval medziročný nárast návštevnosti o 17,5 percenta, ale aj nedostatočné personálne zabezpečenie a znižovanie počtu zamestnancov v rámci konsolidácie. Vyplýva to zo zverejnenej správy o činnosti a hospodárení STM za minulý rok. Napriek rôznym obmedzeniam a výzvam hodnotí vedenie STM činnosť a hospodárenie organizácie za obdobie roka 2024 ako úspešné.



Do STM vlani zavítalo celkovo 122.163 návštevníkov, čo je medziročne viac o 18.163 osôb, a to aj napriek s konsolidáciou súvisiacim decembrovým prerušením návštevníckej prevádzky v niektorých pobočkách. Vlastné príjmy dosiahlo STM v rekordnom objeme 544.424 eur, napriek tomu vykázalo stratu vo výške 33.254 eur. „Dôvodom je najmä použitie finančných prostriedkov z minulých období, a taktiež čerpanie prostriedkov koncom účtovného obdobia na nákupy zaradené do spotreby v závere roka, a to najmä z dôvodu prechodu múzea na nový informačný systém - CES,“ uvádza správa, ktorú predložila generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová.



Za mimoriadne závažný problém označuje STM personálne zabezpečenie. „Po opatreniach v roku 2024 v rámci konsolidácie verejných zdrojov, a síce 10-percentnom ponížení osobných výdavkov na rok 2025, a teda v podmienkach STM konkrétne znížení zamestnanosti k termínu 1. decembra 2024 o 11 zamestnancov (k februáru 2025 obnovenie jedného plného pracovného úväzku v Múzeu J. M. Pezvala v Spišskej Belej) a ponížení pracovných úväzkov ďalším siedmim zamestnancom, sa stav výrazne zhoršil,“ píše sa v správe. Aktuálny stav zamestnancov STM v trvalom pracovnom pomere je 68, z toho 21 zamestnancov je na rôzne skrátené pracovné úväzky. Vzhľadom na spravovaný majetok, škálu odborných činností a prevádzkových činností je to podľa organizácie nedostatočné. „V roku 2024 bola výška priemernej mzdy 1415 eur, čo je dlhodobo pod priemerom v národom hospodárstve SR,“ konštatuje ďalej vedenie STM.



V minulom roku STM realizovalo rekonštrukciu budovy Varne František v Prešove, na čo ministerstvo kultúry pridelilo 420.000 eur. STM však poukazuje na to, že spravuje rozsiahly majetok, z ktorého veľká časť je v zlom technickom stave a je „nanajvýš nutné“ nájsť na niektoré objekty finančné prostriedky tak, ako v prípade Varne František. „V opačnom prípade sa stav objektov, medzi nimi aj národných kultúrnych pamiatok naďalej bude zhoršovať a škody narastať,“ uvádza STM.



Ako príspevková organizácia STM realizuje svoju činnosť v sídle v Košiciach a pobočkách a vysunutých pracoviskách, medzi ktorými sú Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum Solivar v Prešove či Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.