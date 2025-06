Technické škôlky fungujú už desať rokov, projekt rozšíria na ZŠ

Partizánske 19. júna (TASR) - Praktické zručnosti i technické vedomosti získavajú škôlkari v rámci projektu Technická škôlka už desať rokov. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 60 materských škôl (MŠ), projekt plánujú rozšíriť i na základné školy (ZŠ). Uviedla to vo štvrtok v Partizánskom počas akadémie pri príležitosti desiateho výročia projektu jeho gestorka Iveta Radičová.



„Pointou celého projektu je rozširovať príležitosti pre deti. Po desiatich rokoch už máme vyskúšané, že to funguje, že naše deti rozumejú svetu, vedia, prečo sa zem točí, prečo prší, fúka vietor, lietadlo letí a loď pláva. Vedia si vlastnoručne vyrobiť aj produkty,“ povedala Radičová.



Projekt má podľa nej ešte inkluzívny rozmer, pretože ho vyskúšali v regiónoch, ktoré označujú za zaostalejšie a marginalizované, dokonca u detí, ktoré majú nejaký postih a u detí, ktoré rodičia opustili.



„Ideme spustiť podobný projekt na ZŠ pod názvom Technikiáda. Bude to opäť širokospektrálne, pre viaceré predmety. Pokračujeme aj cez duálne vzdelávanie na stredných školách. Strácalo by to zmysel, keby sme končili v MŠ,“ doplnila Radičová.



Tréningy a aktualizačné vzdelávanie pedagógov zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Jeho generálna riaditeľka Romana Kanovská podotkla, že o tento program je veľký záujem a NIVaM na budúci školský rok pripravuje ďalšie vzdelávacie kurzy. „Aktuálne máme zapojených približne 60 škôlok a počítame, že ďalších 50 učiteliek a škôl sa zapojí v ďalšom roku. Záujem naráža na naše kapacity, ale zároveň si uvedomujeme, že to vzdelávanie je podmienené tým, že učiteľky musia mať vzťah k technickej výchove,“ ozrejmila Kanovská. NIVaM bude podľa nej zabezpečovať aj Technikiádu.



Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vyhlásil, že ZMOS sa maximálne snaží popularizovať myšlienku technických škôlok a uvádzať ich do života. Tému podľa svojich slov riešil i na Hospodárskej a sociálnej rade, pretože je to veľmi dôležitá téma pre zamestnávateľov, ktorí hovoria, že majú problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov. „Ovocie z projektu bude až o desať až 12 rokov, deti pôjdu teraz na ZŠ, kde budú mať takisto technické vyučovanie a potom pôjdeme ďalej na stredné školy. Naším cieľom je, aby sa deti nebáli v budúcnosti štúdia rôznych technických odborov,“ dodal.