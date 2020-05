Technické služby mesta Prešov upozorňujú na problém s odpadom

Prešov 6. mája (TASR) – Technické služby mesta Prešov (TSmP) upozorňujú na nárast odpadu a problém financovania triedeného zberu, ktoré je podľa nich na Slovensku ohrozené.



Po znovuotvorení zberných dvorov TSmP od 4. mája obnovili aj príjem drobného stavebného odpadu. "Pomaly sa vraciame do normálu. Ústredný krízový štáb už aj pre nás uvoľnil mnohé pravidlá, ktoré nám znemožňovali každodennú prácu. Čím viac času trávia obyvatelia doma, o to viac práce majú naši smetiari," vysvetľuje predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Milan Toth.



Pandémia nového koronavírusu priniesla podľa jeho slov zvýšené nároky na odvoz a likvidáciu odpadu. Ako povedal, museli fungovať v mimoriadnom režime, aby prioritne zabezpečili vývoz odpadu i bezpečnosť pracovníkov.



"To sa nám podarilo a aj počas pandémie sme dodržali kalendár zberu komunálneho aj triedeného odpadu. Potrvá však ešte niekoľko týždňov, kým sa postupne vysporiadame s následkami jarného výpadku, najmä v oblasti dotriedenia plastov, kde nám výrazne stúpla zásoba na Jesennej ulici," tvrdí Toth.



Neplánovaný voľný čas mnohí obyvatelia využili podľa neho na veľké jarné upratovanie spojené s likvidáciou nepotrebných vecí z domácností a záhrad. Výsledkom je enormný nárast produkovaného odpadu, čo vyvoláva tlak na mimoriadne vývozy a zvyšuje náklady.



TSmP zároveň upozorňujú na problém financovania triedeného zberu, ktoré je podľa nich reálne ohrozené na celom Slovensku.



Podľa Totha triedený zber komunálneho odpadu v mestách a obciach na Slovensku financujú podnikatelia uvádzajúci na trh obaly alebo neobalové výrobky prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Pandémia nového koronavírusu spôsobila masívne obmedzenie podnikateľských činností a dôsledkom je zníženie takzvaných recyklačných poplatkov, prostredníctvom ktorých OZV triedený zber financujú.



"Zákon o odpadoch v súčasnosti neumožňuje tieto náklady financovať inak ako cez OZV. Náš zmluvný partner, ktorý v Prešove financuje triedený zber, avizuje, že v prípade nevyriešenia situácie s úhradou pohľadávok od OZV, nebude môcť vykonávať služby v tejto oblasti počnúc zberom vytriedených zložiek," hovorí Toth.



Reálne podľa neho hrozí, že časť nákladov na triedený zber komunálneho odpadu bude prenesená na mestá a obce, čo by malo vážne následky na ich rozpočty. Výpadok vo financovaní by však bolo možné dočasne nahradiť napríklad z prostriedkov Environmentálneho fondu. Tento problém bude potrebné riešiť na celoslovenskej úrovni, preto TSmP už požiadali o súčinnosť mesto.