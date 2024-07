Technické služby Prešov majú nové vozidlo na umývanie smetných nádob

Prešov 23. júla (TASR) - Špeciálne vozidlo na umývanie nádob, a to nielen nádob na kuchynský odpad, ale aj nádob na zmesový komunálny odpad, majú Technické služby mesta Prešov. Ako na webstránke mestskej spoločnosti informuje Ingrid Mihaľová, na Slovensku je len desať kusov takýchto vozidiel.



Vozidlo dokáže podľa jej slov vyčistiť rôzne druhy odpadových nádob a kontajnerov s objemom od 60 do 1100 litrov. Prostredníctvom vysokotlakových trysiek zariadenie zbavuje kontajnery nečistôt a dezinfikuje ich. Denná kapacita umývania závisí od veľkosti a znečistenia nádob.



"Kapacita nádrže na čistú vodu je 6000 litrov. Na jednu plnú nádrž dokáže auto umyť približne 150 kusov nádob. Umytie jednej nádoby trvá od desať do 30 sekúnd, závisí však od znečistenia nádob a zvoleného programu. Vozidlo dokáže umývať nádoby aj horúcou vodou s teplotou 65 stupňov Celzia, zároveň je vybavené aj zariadením WAP s tlakom 12 MPa," uviedla Mihaľová.



Ako doplnila, hlavným prínosom tohto špeciálneho vozidla je zabezpečenie čistoty a eliminácie zápachu na stojiskách a tiež je prínosom k celkovej hygiene mesta a k zlepšeniu prostredia pre bývanie Prešovčanov.



"V podstate ide o pojazdnú umývaciu linku, ktorá zabezpečí vonkajšie aj vnútorné umytie a dezinfekciu odpadových nádob priamo na mieste, pri stojisku kontajnerov," dodala Mihaľová.