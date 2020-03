Technické služby Prievidze zmenia svoje sídlo, získali budovu v centre

Prievidza 10. marca (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) zmenia svoje sídlo. Mestská spoločnosť sa presťahuje z Košovskej cesty na Mariánsku ulicu. Budovu v širšom centre mesta jej zverilo mesto do majetku. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní začiatkom marca.



Zmenou svojho pôsobiska obchodná spoločnosť reaguje na to, že jej koncom tohto roka vyprší nájomná zmluva na nebytové priestory na Košovskej ceste. Mesto preto požiadala o zverenie budovy na Mariánskej ulici, kde má zámer zriadiť svoje nové sídlo.



Obstarávacia cena objektu predstavuje 123.403,10 eura.