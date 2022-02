Technické služby rozmiestnia v Senici ďalšie nádoby na jedlý olej

Senica 8. februára (TASR) – V Senici rozmiestnila spoločnosť Technické služby (TS) Senica na konci roka 2021 spolu 30 nových špeciálnych nádob na jedlý olej, ku ktorým pribudne ďalších 30. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Obyvatelia za prvý mesiac roka odovzdali celkovo 140 kilogramov použitého oleja.



"Pri bytových domoch sa vyzbieralo 70 kg jedlého oleja. Keďže sa zber oleja osvedčil, plánujú TS po Senici rozmiestniť ďalších 30 kusov špeciálnych nádob na jedlý olej. Obyvatelia rodinných domov do zberu odovzdali 60 kg jedlého oleja. Na zberný dvor občania priniesli 10 kg jedlého oleja," informovala Moravcová.



"Seničania mali aj doteraz možnosť separovať použitý kuchynský olej. Množstvo ľudí sa priznalo, že olej vylieva do odpadu. Takéto nakladanie s použitým kuchynským olejom však jednak zakazuje zákon, zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu," uviedla Lucia Vajdová z mestského úradu. Riaditeľ spoločnosti TS Senica Peter Turza dodal, že separovaním použitého kuchynského oleja sa bude chrániť nielen životné prostredie, ale ušetria sa aj náklady na opravy upchatých kanalizácií či deratizáciu.



Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej a živočíšny tuk, či už po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúži ako nálev potravín napríklad z nakladaných rýb, zeleniny či syra. "Do zbernej nádoby nepatrí akýkoľvek iný olej a tuky, ktoré nie sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Dôležité je zbierať čistý olej," doplnila Vajdová.