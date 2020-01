Bojnice 31. januára (TASR) - Technické služby v Bojniciach budú mať nového riaditeľa. Miestni poslanci v tajnej voľbe do tejto funkcie vo štvrtok (30. 1.) vybrali Stanislava Tomana. Ten je v súčasnosti konateľom developerskej firmy, ktorá vyvíjala aktivity aj na území Bojníc. Konflikt záujmov v tom podľa svojich slov nevidí.



"Robíme developerskú činnosť, robili sme pozemky, ktoré sa predávali. Nie je problém, aby som sa vzdal konateľstva. Ale myslím si, že konateľstvo v stavebnej firme, ktorá vybuduje siete a za rok alebo za dva, skončí, nie je problém. Ak by s tým bol zásadný problém, budem to riešiť tak, aby to bolo v súlade so zákonom," povedal Toman.



Toman svoj záujem o funkciu zdôvodnil tým, že chce po príchode z podnikateľského prostredia oživiť mesto a technické služby. "V prvom rade sa chcem oboznámiť s chodom technických služieb, mojou ďalšou ambíciou bude, aby sme zo služieb spravili jednu modernú jednotku, ktorá bude plniť základné funkcie pre občanov a mesto," doplnil.



Budúci riaditeľ chce riešiť i otázku priestorov organizácie, ktorej časť sa nachádza v centre mesta. "Keď budú technické služby schopné zabezpečiť základné funkcie zo zákona, chceli by sme vytvoriť, ak bude podpora mesta, aj svoju malú stavebnú skupinu, ktorá bude opravovať komunikácie. Mesto tým ušetrí peniaze a nebude si to musieť dávať robiť cez verejné obstarávania," priblížil.



Riaditeľa príspevkovej organizácie mesta hľadala miestna samospráva po tom, čo sa predchádzajúci vzdal svojej funkcie. O funkciu prejavilo záujem päť uchádzačov, s ktorými absolvovali poslanci a vedenie mesta stretnutie. O Tomanovi hlasovali poslanci v tajnej voľbe na návrh primátora Františka Táma, ktorý má výber riaditeľa v kompetencii. Za bolo päť poslancov, proti žiaden, hlasovania sa zdržali štyria.