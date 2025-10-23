< sekcia Regióny
V Humennom majú nové vozidlo na zber triedeného odpadu
Aktuálne majú Technické služby mesta Humenné k dispozícii päť vozidiel na vývoz odpadu. Množstvo separovaného odpadu v meste Humenné za rok 2024 výrazne stúplo.
Autor TASR
Humenné 23. októbra (TASR) - Technické služby (TS) mesta Humenné rozšírili vozový park o špeciálne vozidlo na zber triedeného odpadu. TS dlhodobo upozorňujú na nedostatok techniky na zvoz odpadu. Ako pre TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, ich vozidlá sú zastarané a často dochádza k rozsiahlym poruchám.
„Výpadok techniky je zväčša na dlhšie obdobie, aj v takýchto prípadoch je potrebné zabezpečovať plynulý chod prevádzky, čo je časovo aj technicky náročné,“ uviedol Škuba. Vozidlo, ktoré pribudlo, bolo vyrobené v roku 2023 a má najazdených približne 60.000 kilometrov. Celková cena vozidla je 184.648 eur s DPH, pričom dodávateľ umožnil jej vyplatenie do dvoch rokov. Kúpa jazdeného vozidla bola pre mesto výhodnejšia nielen cenovo, ale aj vzhľadom na dlhé čakacie lehoty pri dodaní nových vozidiel, ktoré sa pohybujú od 12 do 18 mesiacov.
Financovanie sa uskutočnilo aj prostredníctvom rozpočtového opatrenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo koncom augusta. TS požiadali zriaďovateľa o možnosť využiť prostriedky z Environmentálneho fondu, a to 28.592 eur na bežné výdavky, najmä opravy existujúcich vozidiel, a 32.905 eur na kapitálové výdavky, teda na nákup nového zberového vozidla.
Aktuálne majú Technické služby mesta Humenné k dispozícii päť vozidiel na vývoz odpadu. Množstvo separovaného odpadu v meste Humenné za rok 2024 výrazne stúplo. „Aby percento vytriedenia odpadu bolo vyššie, je nutné intenzívne triedenie a minimálne ukladanie odpadu na skládku. Tým sa postupne odbúra činnosť skládkovania a uprednostní zhodnocovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,“ uviedol Škuba.
„Výpadok techniky je zväčša na dlhšie obdobie, aj v takýchto prípadoch je potrebné zabezpečovať plynulý chod prevádzky, čo je časovo aj technicky náročné,“ uviedol Škuba. Vozidlo, ktoré pribudlo, bolo vyrobené v roku 2023 a má najazdených približne 60.000 kilometrov. Celková cena vozidla je 184.648 eur s DPH, pričom dodávateľ umožnil jej vyplatenie do dvoch rokov. Kúpa jazdeného vozidla bola pre mesto výhodnejšia nielen cenovo, ale aj vzhľadom na dlhé čakacie lehoty pri dodaní nových vozidiel, ktoré sa pohybujú od 12 do 18 mesiacov.
Financovanie sa uskutočnilo aj prostredníctvom rozpočtového opatrenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo koncom augusta. TS požiadali zriaďovateľa o možnosť využiť prostriedky z Environmentálneho fondu, a to 28.592 eur na bežné výdavky, najmä opravy existujúcich vozidiel, a 32.905 eur na kapitálové výdavky, teda na nákup nového zberového vozidla.
Aktuálne majú Technické služby mesta Humenné k dispozícii päť vozidiel na vývoz odpadu. Množstvo separovaného odpadu v meste Humenné za rok 2024 výrazne stúplo. „Aby percento vytriedenia odpadu bolo vyššie, je nutné intenzívne triedenie a minimálne ukladanie odpadu na skládku. Tým sa postupne odbúra činnosť skládkovania a uprednostní zhodnocovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,“ uviedol Škuba.