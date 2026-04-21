Technické služby v Humennom pripravili na sezónu 70.000 rastlín
Autor TASR
Humenné 21. apríla (TASR) - Technické služby mesta Humenné začali v pondelok (20. 4.) s predajom priesad a okrasných kvetín vo svojom skleníkovom hospodárstve. Na sezónu sa im podarilo dopestovať viac než 70.000 rastlín vrátane priesad zeleniny aj okrasných kvetín. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Zamestnanci skleníkového hospodárstva pracovali na úprave skleníkov od jesene. „V rámci nej vymenili dva staré vykurovacie kotly, utesnili okná a dvere, zabezpečili palivo z orezov a výrubov stromov a najmä pracovali na príprave pôdy pre rastliny,“ uviedli. Rastliny si podľa technických služieb vyžadovali nepretržitý dozor aj počas mrazivých nocí, keď bolo potrebné zabezpečiť vykurovanie a zavlažovanie.
Medzi najžiadanejší sortiment patria najmä priesady paprík, paradajok, uhoriek, chilli papričiek či koreňovej zeleniny. V ponuke sú aj rôzne druhy begónií, aksamietnic a ďalšie okrasné kvety. Prednostne budú rastliny určené na výsadbu do kvetinových záhonov na území mesta. Prebytočné priesady následne technické služby ponúkajú na predaj verejnosti.
