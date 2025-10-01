< sekcia Regióny
Technické služby v Partizánskom spustili na území mesta kúrenie
Samospráva pred začiatkom vykurovacej sezóny investovala financie i do modernizácie tepelného hospodárstva meste.
Autor TASR
Partizánske 1. októbra (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske v stredu spustili kúrenie na území Partizánskeho. Mestská spoločnosť tak reflektovala na splnenie zákonom stanovených podmienok pre začiatok vykurovacej sezóny. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Primátor pripomenul, že základ pre túto povinnosť vyplýva z vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR o určenom čase a kvalite dodávky tepla. Podľa nej sa vykurovacia sezóna začína spravidla 1. septembra a končí 31. mája, pričom dodávateľ je povinný začať dodávať teplo, ak vonkajšia priemerná denná teplota počas dvoch dní klesne pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede nemožno očakávať jej zvýšenie.
„Vykurovanie je možné spustiť aj skôr, ale iba na základe záväznej písomnej žiadosti každého správcu bytového domu, ktorý je napojený na danú vetvu rozvodu tepla,“ ozrejmil Božik. Bez takejto objednávky by podľa neho nebolo možné dodávku tepla riadne fakturovať, a teda by nebolo možné zabezpečiť úhradu za spotrebované teplo.
Samospráva pred začiatkom vykurovacej sezóny investovala financie i do modernizácie tepelného hospodárstva meste. V mestskej časti Luhy II zabezpečila rekonštrukciu tepelných rozvodov v dĺžke viac ako 400 metrov, ktoré vedú k vybraným bytovým domom na ulici Veľká okružná. V mestskej časti Luhy I ide o tepelné rozvody v dĺžke 300 metrov, ktoré vedú do centra voľného času. Obe investície predstavujú čiastku viac ako 100.000 eur.
