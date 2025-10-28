< sekcia Regióny
Technické služby v Partizánskom zakúpia nové vozidlo
Predpokladané náklady na kúpu nového vozidla na separovaný zber predstavujú približne 220.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
Autor TASR
Partizánske 28. októbra (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske zakúpia nové zberové vozidlo na separovaný odpad. Auto nahradí doterajšie vozidlo, ktoré je v havarijnom stave a v meste slúži približne 40 rokov. Návrh mimoriadnej investície za približne 220.000 eur odporučili schváliť mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok valnému zhromaždeniu mestskej spoločnosti.
Nákup nového vozidla s upravenou nadstavbou na separovaný odpad odporučili valnému zhromaždeniu i členovia dozornej rady. Kúpu odôvodnili havarijným stavom aktuálne využívaného vozidla LIAZ, ktoré je v prevádzke približne 40 rokov. „Keďže toto vozidlo je jediné prispôsobené na zber separovaného odpadu, je nutné túto situáciu urýchlene riešiť, nakoľko veľmi časté opravy už nie sú rentabilné. Vozidlo je používané denne,“ ozrejmila samospráva v dôvodovej správe k materiálu.
Predpokladané náklady na kúpu nového vozidla na separovaný zber predstavujú približne 220.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. „Financovanie by bolo zabezpečené prostredníctvom lízingu z rozpočtu spoločnosti TSM. Dohodnuté obdobie lízingu by bolo päť až šesť rokov s akontáciou vo výške desať percent hodnoty vozidla. Dodávateľ bude vybraný na základe výberového konania,“ doplnila radnica.
Nákup nového vozidla s upravenou nadstavbou na separovaný odpad odporučili valnému zhromaždeniu i členovia dozornej rady. Kúpu odôvodnili havarijným stavom aktuálne využívaného vozidla LIAZ, ktoré je v prevádzke približne 40 rokov. „Keďže toto vozidlo je jediné prispôsobené na zber separovaného odpadu, je nutné túto situáciu urýchlene riešiť, nakoľko veľmi časté opravy už nie sú rentabilné. Vozidlo je používané denne,“ ozrejmila samospráva v dôvodovej správe k materiálu.
Predpokladané náklady na kúpu nového vozidla na separovaný zber predstavujú približne 220.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. „Financovanie by bolo zabezpečené prostredníctvom lízingu z rozpočtu spoločnosti TSM. Dohodnuté obdobie lízingu by bolo päť až šesť rokov s akontáciou vo výške desať percent hodnoty vozidla. Dodávateľ bude vybraný na základe výberového konania,“ doplnila radnica.