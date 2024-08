Technické služby v Prievidzi pokračujú v údržbe verejných priestorov

Prievidza 5. augusta (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú aj počas letných mesiacov s údržbou verejných priestranstiev v Prievidzi a ich zveľaďovaním. Okrem opráv výtlkov pracovníci obnovujú dopravné značenie či zabezpečujú kosbu. Informoval o tom referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



"Mestská spoločnosť v súčasnosti obnovuje priechody pre chodcov a cyklistické priechody v lokalite cyklotrasy. Na Základnej škole Malonecpalská tiež realizuje opravu plota a zábradlia, ktoré oddeľuje chodcov od železničnej trate, čím zvyšuje bezpečnosť pre obyvateľov," uviedol Snoha.



V rámci druhej etapy TSMPD podľa neho pokračujú aj s výmenou svietidiel na sídliskách Píly a Žabník. Tieto práce prispejú k zlepšeniu osvetlenia a bezpečnosti.



"Ešte koncom júla začali pracovníci so štvrtou kosbou mestských trávnatých plôch, a to na sídlisku Píly, pokračovať budú podľa harmonogramu," doplnil referent kancelárie primátorky mesta.



Pripomenul, že kosenie mestských trávnatých pozemkov firma realizuje v zmysle harmonogramu prác kosenia a rozdelený je do ôsmich zón. Súčasne kosí dve zóny naraz za maximálneho využitia dostupných personálnych a technických kapacít.



TSMPD tiež začali v auguste s prípravou zimného štadióna na nadchádzajúcu hokejovú sezónu. "Chystá sa zaľadnenie ľadovej plochy tak, aby štadión slúžil najmä na korčuľovanie pre verejnosť, prenájom ľadovej plochy neregistrovaným hráčom a tréningový proces či súťažné zápasy pre hokejový klub," dodal Snoha.



Mestská krytá plaváreň bude od 12. do 19. augusta zatvorená z dôvodu čistenia bazéna. Počas tejto doby budú vykonané nevyhnutné údržbové práce, aby bola plaváreň opäť pripravená na bezpečné a komfortné využitie.