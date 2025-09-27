< sekcia Regióny
Technické služby v Prievidzi ukončili tohtoročnú kosbu trávnikov
Autor TASR
Prievidza 27. septembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) ukončili tohtoročnú kosbu trávnikov na území mesta Prievidza. Zároveň pokračujú v starostlivosti o reprezentatívnu zeleň či opiľovaní drevín na základe požiadaviek obyvateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Pracovníci momentálne kosia už len reprezentatívnu zeleň, lokality pri hlavných dopravných ťahoch a lokality na základe požiadaviek obyvateľov. Na základe potrieb realizujú aj kosenie plôch detských ihrísk,“ uviedla Beňadiková.
Súčasťou aktuálnych prác je aj zber biologicky rozložiteľného odpadu. „Zároveň pripravujeme jesennú výzdobu, ktorá pribudne na kruhovom objazde na Ulici A. Hlinku a na Námestí slobody začiatkom budúceho týždňa v závislosti od poveternostných podmienok,“ doplnila vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
TSMPD okrem starostlivosti o zeleň pokračujú i v ďalších údržbových a modernizačných prácach. Na Ulici P. Benického a Ulici B. Björnsona realizujú pracovníci výmenu starších svietidiel za nové LED technológie, vo Veľkej Lehôtke opravili miestny rozhlas. „Na Ulici Matice slovenskej vymenili časť poškodeného žľabu a na Tolstého ulici pripravujeme opravu chodníka. Opravy sa dotkli aj centra mesta, kde na Námestí slobody pracovníci opravili poškodenú dlažbu, a v lokalite Cesta pod Banskou boli na základe požiadavky obyvateľov vyčistené žľaby,“ priblížil vedúci strediska miestnych komunikácií TSMPD Roman Bartoš.
Pozornosť venovala mestská spoločnosť aj detským ihriskám. Prebehla pravidelná kontrola ich stavu a funkčnosti hracích prvkov. „Pracovníci sa venovali aj oprave basketbalového ihriska na Prepadliskách. Zlomená konštrukcia koša, ktorá bola nahlásená všímavým obyvateľom, bola opravená nasledujúci deň. Navyše pracovníci vymenili aj obruč na druhom koši, takže športový priestor môže opäť plnohodnotne slúžiť obyvateľom,“ dodal vedúci športových zariadení Branislav Bucák.
