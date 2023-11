Technické služby v Žiari nad Hronom sú na zimnú údržbu pripravené

Žiar nad Hronom 16. novembra (TASR) - Technické služby (TS) Žiar nad Hronom sú na zimnú údržbu, ktorá potrvá do 15. marca 2024, pripravené. V rámci nej budú mať TS aj tradičnú pohotovosť. V prípade potreby a väčšej snehovej nádielky bude pripravená aj Horúca linka zimnej údržby. Žiarska samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Podľa zástupcu riaditeľa TS Petra Jagoša zahŕňa zimná údržba strojné a ručné odhŕňanie a posyp chodníkov, ciest, účelových komunikácií a parkovísk. "Do zimnej údržby je zaradených 16 zamestnancov, konkrétne vodičov a ručných pracovníkov a štyria dispečeri," uviedol.



Na zabezpečenie údržby ciest v meste budú podľa Jagoša používať dva sypače s radlicou, veľký traktor so sypačom a radlicou a veľký traktor so zadnou radlicou. "Ďalej dve multicar M26 - sypače s radlicou, dva malotraktory sypače s radlicou a jeden ručne vedený jednonápravový traktor. Tie udržiavajú sieť chodníkov v meste a šmykom riadený nakladač na nakládku posypu," doplnil Jagoš.



Operačný plán zimnej údržby v Žiari nad Hronom delí údržbu komunikácií do troch stupňov dôležitosti. Prvým stupňom sú komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazd k zdravotníckym zariadeniam a miesta, ako sú výjazdy z lokalít individuálnej bytovej výstavby a Pod Vršky na Ulici SNP.



Druhý stupeň tvoria ostatné komunikácie nezaradené do tretieho stupňa dôležitosti. Do tretieho stupňa sú podľa samosprávy zaradené medziblokové priestory, menej frekventované chodníky, odstavné plochy ako parkoviská či účelové komunikácie.