Technické služby v Žiari nad Hronom sa presťahujú do nových priestorov

Žiar nad Hronom 21. februára (TASR) - Žiarske mestské Technické služby sa v priebehu nasledujúcich mesiacov plánujú presťahovať do nových priestorov. Zo súčasných priestorov na Ulici A. Dubčeka sa presunú do areálu na Ulici SNP, ktorý mesto vlani v decembri získalo odplatnou zámenou pozemkov a nehnuteľností so spoločnosťou T+T so sídlom v Žiline.



V súvislosti s prípravou týchto priestorov a ich nutnou rekonštrukciou poskytne mesto svojej spoločnosti bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 200.000 eur, ktorej splatnosť je do polovice decembra 2028. Rozhodli o tom žiarski poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Riaditeľ TS Igor Rozenberg pre TASR priblížil, že priestory potrebujú zrenovovať, vytvoriť sociálne zázemie pre zamestnancov, zlepšiť svetelno-technické a tiež hygienické parametre. Rekonštrukciu priestorov plánuje spoločnosť realizovať vlastnými silami a postupne.



"V priebehu relatívne krátkeho obdobia si začneme upravovať ako keby polovicu administratívnej budovy, kde sa všetci postupne presťahujeme a k tomu samozrejme musíme urobiť aj sociálne zázemie pre ostatných zamestnancov. Hlavne chceme upraviť sociálne zariadenia a zlepšiť pracovné podmienky tak, aby to spĺňalo moderné štandardy," poznamenal s tým, že časom sa ukáže, či je nutná aj výmena alebo oprava strechy.



V druhej polovici tohto roka by však už spoločnosť podľa jeho slov mohla byť presťahovaná, aby bol súčasný areál k dispozícii na predaj.



Rozenberg už v uplynulom období zdôvodňoval potrebu sťahovania mestských Technických služieb dlhodobými sťažnosťami zo strany obyvateľov z okolitých bytových domov na zvýšený hluk, ktorý spôsobuje technika využívaná v lete na kosenie či v zime na údržbu ciest a chodníkov. Taktiež nevyhovujúcimi priestorovými možnosťami súčasných priestorov, ktoré sú vzhľadom na početnú techniku pre spoločnosť malé.