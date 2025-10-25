< sekcia Regióny
Technické služby zakúpili na zimný štadión v Prievidzi novú rolbu
Prostredníctvom novej technológie bude podľa nej zabezpečená plynulejšia prevádzka zimného štadióna a kvalitnejší ľad pre športovcov aj verejnosť.
Autor TASR
Prievidza 25. októbra (TASR) - Zimný štadión v Prievidzi má k dispozícii novú rolbu na úpravu ľadu. Stroj kúpili Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) za takmer 130.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Nahradí dve staršie rolby, ktoré slúžili mestu viac ako dve desaťročia. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.
„Rolba Zamboni 526 je moderný model s kombinovaným benzínovým a plynovým pohonom, ktorý je úspornejší, výkonnejší a šetrnejší k životnému prostrediu,“ uviedla radnica.
Stroj má podľa nej za sebou dlhú cestu, po dokončení výroby v Kanade sa vydal na niekoľkotýždňovú púť - loďou preplával Atlantik do Frankfurtu, odkiaľ pokračoval kamiónom do Prahy. Tam ho doplnili o LPG zariadenie a následne dorazil do Prievidze.
„Nákup rolby bol pre mesto nevyhnutnosťou aj prioritou, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka zimného štadióna. Nový stroj nahradí dve staršie rolby, ktoré slúžili mestu viac ako dve desaťročia. Jedna mala vyše 20 rokov, druhá dokonca viac ako 30. Ich údržba bola už neefektívna a spoľahlivosť obmedzená,“ priblížila samospráva.
