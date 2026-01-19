< sekcia Regióny
Technické univerzity založili spoločnú platformu s cieľom riešiť výzvy
Rektor UNIZA Ján Čelko označil technické univerzity za nositeľov inovačného pokroku štátu.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Technické univerzity na Slovensku založili spoločnú platformu TechUNIs s cieľom jednotne riešiť nový vysokoškolský zákon, výzvy technického vzdelávania či nedostatok absolventov technických a prírodovedných odborov. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v pondelok v tejto súvislosti hostila stretnutie technických univerzít, ktoré iniciovala spolu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA).
„Našou snahou a ambíciou je nájsť spoločný rámec - funkčný, dlhodobý, udržateľný - všetkých technických vysokých škôl na Slovensku pre implementáciu zákona, pre možno postupy smerom do budúcnosti k výzvam, ktorým čelí krajina a byť silným a jednotným hlasom formujúci budúcnosť Slovenska. Takú budúcnosť, ako si ju predstavujeme - založenú na inováciách, technológiách a priemysle,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy. Ako doplnil, technické univerzity v tomto zohrávajú významnú úlohu. „Naše univerzity sú silným prepojením medzi praxou, priemyslom, štátom a regiónmi,“ vysvetlil.
Rektor UNIZA Ján Čelko označil technické univerzity za nositeľov inovačného pokroku štátu. „Práve k tomuto chceme smerovať aj my uzatvorením združenia technických škôl. Máme vynikajúcu spoluprácu s priemyslom, s našimi zamestnávateľmi a zamestnávateľmi našich absolventov. A myslím si, že pokiaľ budeme spolupracovať, tak dokážeme omnoho viacej urobiť aj v tom rámci inovačného rozvoja nášho štátu,“ uviedol.
Podľa rektora TUKE Petra Mesároša je potrebné uvedomiť si, že spoločnosť aj priemysel v súčasnosti napredujú míľovými krokmi. „Myslím si, že technologické univerzity nie sú len miestom, kde sa vzdeláva, ale miesto, kde sa vytvára konzistentná podpora vede a výskumu, inováciám a najmä prepájaniu s praxou,“ podotkol. Iniciatíva TechUNIs má podľa neho smerovať k diskusii o vhodných postupoch a riešeniach, ktoré sú potrebné z hľadiska financovania či podpory priemyslu. „Naša iniciatíva hovorí práve o tom, ako pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky, a to prípravou absolventov so zmeneným portfóliom tých kompetencií pre povolania budúceho desaťročia,“ dodal.
„Našou snahou a ambíciou je nájsť spoločný rámec - funkčný, dlhodobý, udržateľný - všetkých technických vysokých škôl na Slovensku pre implementáciu zákona, pre možno postupy smerom do budúcnosti k výzvam, ktorým čelí krajina a byť silným a jednotným hlasom formujúci budúcnosť Slovenska. Takú budúcnosť, ako si ju predstavujeme - založenú na inováciách, technológiách a priemysle,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy. Ako doplnil, technické univerzity v tomto zohrávajú významnú úlohu. „Naše univerzity sú silným prepojením medzi praxou, priemyslom, štátom a regiónmi,“ vysvetlil.
Rektor UNIZA Ján Čelko označil technické univerzity za nositeľov inovačného pokroku štátu. „Práve k tomuto chceme smerovať aj my uzatvorením združenia technických škôl. Máme vynikajúcu spoluprácu s priemyslom, s našimi zamestnávateľmi a zamestnávateľmi našich absolventov. A myslím si, že pokiaľ budeme spolupracovať, tak dokážeme omnoho viacej urobiť aj v tom rámci inovačného rozvoja nášho štátu,“ uviedol.
Podľa rektora TUKE Petra Mesároša je potrebné uvedomiť si, že spoločnosť aj priemysel v súčasnosti napredujú míľovými krokmi. „Myslím si, že technologické univerzity nie sú len miestom, kde sa vzdeláva, ale miesto, kde sa vytvára konzistentná podpora vede a výskumu, inováciám a najmä prepájaniu s praxou,“ podotkol. Iniciatíva TechUNIs má podľa neho smerovať k diskusii o vhodných postupoch a riešeniach, ktoré sú potrebné z hľadiska financovania či podpory priemyslu. „Naša iniciatíva hovorí práve o tom, ako pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky, a to prípravou absolventov so zmeneným portfóliom tých kompetencií pre povolania budúceho desaťročia,“ dodal.