Technický stav mostov na území Nitrianskeho kraja sa zhoršuje

Nitra 13. februára (TASR) – Technický stav viacerých mostov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa postupne zhoršuje. V poslednom období bolo nutné preklasifikovať stav niektorých mostných telies z kategórie III, teda dobrý, do kategórií V až VI, teda zlý až veľmi zlý.



NSK vlastní na cestách II. a III. triedy celkovo 526 mostov. Z nich sú len dva bez chýb, v I. kategórii. Ďalších 12 je vo veľmi dobrom stave a 148 je v kategórii III, čo znamená, že sú v dobrom stave. V kategórii IV, teda v uspokojivom stave, je 293 mostných telies a 61 je už v kategórii V, čo znamená, že ich stav bol vyhodnotený ako zlý. Veľmi zlý technický stav bol zistený u 10 mostov, ktoré boli zaradené do VI. kategórie. „V roku 2020 sa vykonalo a vyhodnotilo 196 prehliadok mostov v okresoch Komárno, Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany. Do zoznamu mostov, u ktorých bol identifikovaný havarijný stav v roku 2019, sa doplnilo ďalších osem, na základe prehliadky v roku 2020,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.



Podľa slov krajského poslanca Ivána Farkasa začína byť zhoršovanie technického stavu mostných telies na území kraja vážnym problémom a samospráva by mala situáciu brať vážne. „Treba konať, pretože za posledné mesiace bolo viacero mostov preklasifikovaných na kategórie V a VI, a to sú už vážne nedostatky. Musíme sa týmto stavom skutočne zaoberať,“ myslí si Farkas. „Vieme, že máme 15 mostov, ktoré sú spomedzi ostatných v najhoršom stave. Máme už spravenú diagnostiku, takže netreba robiť ďalšie analýzy, a keď je to možné, treba konať,“ doplnil ho poslanec Peter Oremus.



O potrebe zaoberať sa stavom mostov na území kraja hovorí aj predseda NSK Milan Belica. Podľa jeho slov by sa technický stav viacerých mohol zlepšiť pomerne rýchlo. „Zistilo sa, že mnohým mostom zaradeným do kategórie IV alebo V chýba hydroizolácia. Jednoducho ju tam nedali. Potom zateká konštrukcia mosta a čas ju ničí. Takže často treba len odkryť mostné teleso, nalepiť tam hydroizoláciu a takýmto jednouchým spôsobom dokážeme zlepšiť jeho technický stav a dostať ho napríklad z kategórie zlý do kategórie uspokojivý,“ myslí si Belica.



NSK plánuje pokračovať v monitorovaní technického stavu mostov. V roku 2021 sa zatiaľ počíta s rozširovaním mostného telesa v Starom Hrádku v Levickom okrese. „Predpokladaný termín začiatku stavebných prác bude najskôr v roku 2022,“ doplnila Psotová.