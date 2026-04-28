Teen Theatre Fest 2026 prinesie do Trnavy európske divadlo
Na programe budú inscenácie z viacerých európskych krajín.
Autor TASR
Trnava 28. apríla (TASR) - Do Trnavy sa od 29. mája vráti medzinárodný divadelný festival Teen Theatre Fest, ktorý ponúkne výber súčasnej európskej tvorby pre mladé publikum. Potrvá do 3. júna. Podujatie predstavili organizátori v utorok na tlačovej konferencii v Trnave pod Mestskou vežou, kde spojili tému festivalu s letnou turistickou sezónou v regióne.
Dramaturgička Martina Mašlarová a umelecká riaditeľka Lucia Mihálová uviedli, že festival s mottom We are not alone sa zameriava na prepájanie komunít a rôznych foriem divadla - od činohry cez pohybové a objektové divadlo až po nový cirkus. Podľa organizátorov má festival ambíciu ukazovať mladým ľuďom rozmanitosť súčasného divadla a podporovať medzinárodnú spoluprácu.
Na programe budú inscenácie z viacerých európskych krajín. „Prídu k nám divadlá z Francúzska, z Fínska, z Nemecka, z Českej republiky. Samozrejme sme dali priestor aj našej slovenskej domácej tvorbe,“ ozrejmila Mihálová. Festival zároveň ponúkne aj sprievodné podujatia, workshopy, výstavy a koncerty. Súčasťou programu má byť aj pouličné divadlo priamo v centre mesta.
Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák uviedol, že prípravy na letnú sezónu sú v záverečnej fáze. Jedným z hlavných ťahákov zostáva koncept tzv. včiel, teda bezplatných turistických shuttle autobusov. Cieľom je uľahčiť prístup k turisticky atraktívnym miestam v regióne bez potreby využitia auta. Shuttle autobusy sú podľa neho naviazané aj na vlakové spojenia.
Uskutoční sa aj séria komentovaných prehliadok Trnavy. Pokračovať budú aj tematické trasy, ktoré návštevníkom približujú menej známe lokality regiónu. Novinkou je aj prehliadkový koncept Trnava očami architekta zameraný na architektonické pamiatky. Organizácia zároveň pripravuje tematické trasy zamerané na históriu a prírodné či kultúrne pamiatky okolitých obcí.
