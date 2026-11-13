< sekcia Regióny
TEHO uzavrelo zmluvu pre tobogan a parkovisko pri NOCKE
Vo februári TEHO (Tepelné hospodárstvo) nevybrala nikoho v súťaži o zákazku na vybudovanie toboganov pri NOCKE (Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice) a verejné obstarávanie zrušila.
Autor TASR
Košice 13. novembra (TASR) - Košický mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) uzavrel zmluvu so spoločnosťou Betpres na vybudovanie toboganu a parkoviska pre Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE). Celková cena zákazky je stanovená na približne 2,36 milióna eur. Vyplýva to z informácií v centrálnom registri zmlúv.
Podľa zmluvy má zhotoviteľ vykonať celé dielo, uviesť ho do prevádzky, vykonať skúšky vrátane komplexného vyskúšania a oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa v lehote do 300 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. „Odovzdanie a prevzatie staveniska na účel vykonávania prác na diele zmluvné strany uskutočnia do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,“ uvádza sa v zmluve.
Vo februári TEHO nevybrala žiadneho uchádzača v súťaži o zákazku na vybudovanie toboganov pri NOCKE a verejné obstarávanie zrušila. K opakovanej súťaži pridali aj vybudovanie parkoviska, ktorého projektovú dokumentáciu dopracovali.
Podľa zmluvy má zhotoviteľ vykonať celé dielo, uviesť ho do prevádzky, vykonať skúšky vrátane komplexného vyskúšania a oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa v lehote do 300 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. „Odovzdanie a prevzatie staveniska na účel vykonávania prác na diele zmluvné strany uskutočnia do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,“ uvádza sa v zmluve.
Vo februári TEHO nevybrala žiadneho uchádzača v súťaži o zákazku na vybudovanie toboganov pri NOCKE a verejné obstarávanie zrušila. K opakovanej súťaži pridali aj vybudovanie parkoviska, ktorého projektovú dokumentáciu dopracovali.