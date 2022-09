Tehotnú turistku vo Veľkej Fatre zachraňovala HZS

Liptovské Revúce 18. septembra (TASR) – Tehotnej českej turistke pomáhali v noci na nedeľu vo Veľkej Fatre horskí záchranári. Záchranná akcia sa uskutočnila v zlom počasí a podmienkach, za intenzívneho sneženia a skončila sa o 3.00 h. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Manželia z Česka, ktorí sa nachádzali v salaši pod Suchým vrchom, požiadali o pomoc v neskorých večerných hodinách. Oznamovateľ informoval, že u jeho tehotnej manželky nastali vážne komplikácie," uvádzajú záchranári s tým, že žene poskytli neodkladnú prvú pomoc. Následne pacientku transportovali do Liptovských Revúc. Tam ju odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocničného zariadenia.