< sekcia Regióny
Most v Tekovských Lužanoch je po rekonštrukcii opäť v prevádzke
Osobná doprava po moste bola spustená vo štvrtok 30. júla. Autobusová doprava začne premávať od soboty 1. augusta.
Autor TASR
Tekovské Lužany 31. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil kompletnú rekonštrukciu mosta na ceste III/1576 v Tekovských Lužanoch v okrese Levice. Jeho obnova sa začala v závere minulého roka a vyžiadala si investíciu vo výške viac ako 650.000 eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Pôvodný 55-ročný most ponad potok Lužianka v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do VI. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Vyžadoval si rozsiahlu obnovu.
Počas modernizácie bola vymenená nosná konštrukcia mosta, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby aj kompletná obnova mostného zvršku, skonštatoval Peter Csámpai z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Súčasťou projektu boli tiež nové rímsy so zábradlím, systém odvodnenia, úprava vozovky pred i za mostom a spevnenie koryta potoka Lužianka.
Osobná doprava po moste bola spustená vo štvrtok 30. júla. Autobusová doprava začne premávať od soboty 1. augusta.
Pôvodný 55-ročný most ponad potok Lužianka v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do VI. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Vyžadoval si rozsiahlu obnovu.
Počas modernizácie bola vymenená nosná konštrukcia mosta, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby aj kompletná obnova mostného zvršku, skonštatoval Peter Csámpai z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Súčasťou projektu boli tiež nové rímsy so zábradlím, systém odvodnenia, úprava vozovky pred i za mostom a spevnenie koryta potoka Lužianka.
Osobná doprava po moste bola spustená vo štvrtok 30. júla. Autobusová doprava začne premávať od soboty 1. augusta.