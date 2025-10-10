Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Regióny

Tekovské múzeum predstavuje fantasy a surreálnu tvorbu Petra Hoffmanna

.
Tekovské múzeum Foto:

Na výstave môžu návštevníci vidieť krajinomaľby, portréty a všakovaké bytosti a tvorstvá.

Autor TASR
Levice 10. októbra (TASR) - Výber z tvorby Petra Hoffmanna predstavuje Tekovské múzeum v Leviciach. Výstava Všehomír II ponúka fantasy a surreálnu tvorbu autora, jeho pohľady do vymysleného sveta Všehomír, ktorý je voľne inšpirovaný slovanskou mytológiou a prírodou, informovalo múzeum. Výstava potrvá do 15. januára 2026.

Na výstave môžu návštevníci vidieť krajinomaľby, portréty a všakovaké bytosti a tvorstvá. Zachytené sú rôznymi technikami, prevažuje olejomaľba. Vystavené sú staršie obrazy, ale aj viacero nových, ktoré majú v Dobóovskom kaštieli múzea svoju premiéru.
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci