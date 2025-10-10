< sekcia Regióny
Tekovské múzeum predstavuje fantasy a surreálnu tvorbu Petra Hoffmanna
Na výstave môžu návštevníci vidieť krajinomaľby, portréty a všakovaké bytosti a tvorstvá.
Autor TASR
Levice 10. októbra (TASR) - Výber z tvorby Petra Hoffmanna predstavuje Tekovské múzeum v Leviciach. Výstava Všehomír II ponúka fantasy a surreálnu tvorbu autora, jeho pohľady do vymysleného sveta Všehomír, ktorý je voľne inšpirovaný slovanskou mytológiou a prírodou, informovalo múzeum. Výstava potrvá do 15. januára 2026.
Na výstave môžu návštevníci vidieť krajinomaľby, portréty a všakovaké bytosti a tvorstvá. Zachytené sú rôznymi technikami, prevažuje olejomaľba. Vystavené sú staršie obrazy, ale aj viacero nových, ktoré majú v Dobóovskom kaštieli múzea svoju premiéru.
Na výstave môžu návštevníci vidieť krajinomaľby, portréty a všakovaké bytosti a tvorstvá. Zachytené sú rôznymi technikami, prevažuje olejomaľba. Vystavené sú staršie obrazy, ale aj viacero nových, ktoré majú v Dobóovskom kaštieli múzea svoju premiéru.