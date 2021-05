Tekovské múzeum predstaví príbehy ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu

Levice 7. mája (TASR) – Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Post Bellum pripravilo netradičnú výstavu s názvom Po 2. svetovej vojne. Príbehy 15 ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, sú zdokumentované na veľkoplošných transparentoch umiestnených na štyroch vežiach. Tie sa aktuálne nachádzajú v areáli Levického hradu, informovala Nikola Mihálová z Tekovského múzea. Výstava je sprístupnená od 8. mája do 5. júla.



Medzi hrdinami výstavy nájdu návštevníci hradu Martu Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auschwitz a pochod smrti. Ďalším hrdinom je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko.



Výstavu už videli ľudia vo viacerých slovenských mestách, v Žiline, Prešove, Topoľčanoch či Revúcej. Hlavným poslaním Post Bellum je zaznamenávanie príbehov. „S mottom 'Dokumentovať, rozprávať, vzdelávať' sa stotožňuje aj múzeum. Keďže to epidemiologická situácia dovolí, súčasťou výstavy budú aj workshopy určené pre žiakov základných a stredných škôl,“ uviedla Mihálová.



Hlavným cieľom workshopov bude netradičnou zážitkovou formou zoznámiť žiakov s historickými reáliami, ľudskoprávnymi témami a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomovaniu si národnej a historickej pamäti. „Deň víťazstva nad fašizmom môžu návštevníci hradu osláviť tichou spomienkou na osudy ľudí prežívajúcich tieto neľahké, no kľúčové momenty 20. storočia,“ skonštatovala Mihálová.