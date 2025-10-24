< sekcia Regióny
Tekovské múzeum predstavuje prírodnú lokalitu Levické rybníky
Levické rybníky pri potoku Perec boli vybudované v rokoch 1950 až 1956 ako sústava umelých rybníkov.
Autor TASR
Levice 24. októbra (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach predstavuje významnú prírodnú lokalitu s bohatým výskytom mnohých druhov vtákov, obojživelníkov a hmyzu Levické rybníky. Hlavnými autormi výstavy sú Terézia Jauschová a Vladimír Smetana. Výstava potrvá do 28. februára budúceho roka, informovalo múzeum.
Levické rybníky pri potoku Perec boli vybudované v rokoch 1950 až 1956 ako sústava umelých rybníkov. Za chránený areál boli vyhlásené v roku 1974. Areál má rozlohu 91,83 hektára a priamo nadväzuje na intravilán mesta Levice.
Brehy rybníkov sú lemované porastmi jelše, topoľov a vŕb. V porastoch vodnej vegetácie je najviac zastúpená pálka, hojné sú zárasty trsti, vrbica vŕbolistá, okrasa okolíkatá, ježohlav vzpriamený. Tieto porasty vodnej vegetácie poskytujú dobrú ochranu vodnému vtáctvu, ktoré tam žije počas celého roka alebo sa tam zdržuje počas migrácií. Odborníci na tomto území našli viac ako 220 druhov vtákov, z toho mnohé sú na zozname ohrozených druhov, ale aj 31 druhov vážok.
