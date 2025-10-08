Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tekovské múzeum predstavuje prírodu i históriu Levických rybníkov

Tekovské múzeum. Foto:

Výstava predstavuje Levické rybníky ako jedinečnú prírodnú lokalitu, bohatú na rozmanité druhy vtáctva, obojživelníkov a hmyzu.

Autor TASR
Levice 8. októbra (TASR) - V Tekovskom múzeu v Leviciach otvoria v stredu výstavu s názvom Levické rybníky, príroda a história. Ako informovali organizátori, v Kapitánskej budove potrvá do 28. februára.

Výstava predstavuje Levické rybníky ako jedinečnú prírodnú lokalitu, bohatú na rozmanité druhy vtáctva, obojživelníkov a hmyzu. „Vizuálne aj odborne spracovaná expozícia zavedie návštevníkov k počiatkom vzniku a vývoja tohto chráneného areálu, ktorý patrí k najcennejším prírodným územiam v regióne. Súčasťou výstavy sú aj odborné prednášky a komentované prehliadky,“ uviedlo múzeum.

Výstava prináša informácie o vývoji chráneného areálu Levické rybníky. „Jeho história siaha do roku 1949. Vtedy vznikli plány na vybudovanie sústavy rybníkov, ktorá bola dobudovaná v roku 1956. Dnes predstavujú lokalitu s bohatým výskytom mnohých druhov obojživelníkov a hmyzu. Levické rybníky sú tiež významnou ornitologickou lokalitou. Doposiaľ tu bol zistený výskyt až 220 druhov vtákov,“ priblížilo múzeum.
