< sekcia Regióny
Tekovské múzeum predstavuje prírodu i históriu Levických rybníkov
Výstava predstavuje Levické rybníky ako jedinečnú prírodnú lokalitu, bohatú na rozmanité druhy vtáctva, obojživelníkov a hmyzu.
Autor TASR
Levice 8. októbra (TASR) - V Tekovskom múzeu v Leviciach otvoria v stredu výstavu s názvom Levické rybníky, príroda a história. Ako informovali organizátori, v Kapitánskej budove potrvá do 28. februára.
Výstava predstavuje Levické rybníky ako jedinečnú prírodnú lokalitu, bohatú na rozmanité druhy vtáctva, obojživelníkov a hmyzu. „Vizuálne aj odborne spracovaná expozícia zavedie návštevníkov k počiatkom vzniku a vývoja tohto chráneného areálu, ktorý patrí k najcennejším prírodným územiam v regióne. Súčasťou výstavy sú aj odborné prednášky a komentované prehliadky,“ uviedlo múzeum.
Výstava prináša informácie o vývoji chráneného areálu Levické rybníky. „Jeho história siaha do roku 1949. Vtedy vznikli plány na vybudovanie sústavy rybníkov, ktorá bola dobudovaná v roku 1956. Dnes predstavujú lokalitu s bohatým výskytom mnohých druhov obojživelníkov a hmyzu. Levické rybníky sú tiež významnou ornitologickou lokalitou. Doposiaľ tu bol zistený výskyt až 220 druhov vtákov,“ priblížilo múzeum.
Výstava predstavuje Levické rybníky ako jedinečnú prírodnú lokalitu, bohatú na rozmanité druhy vtáctva, obojživelníkov a hmyzu. „Vizuálne aj odborne spracovaná expozícia zavedie návštevníkov k počiatkom vzniku a vývoja tohto chráneného areálu, ktorý patrí k najcennejším prírodným územiam v regióne. Súčasťou výstavy sú aj odborné prednášky a komentované prehliadky,“ uviedlo múzeum.
Výstava prináša informácie o vývoji chráneného areálu Levické rybníky. „Jeho história siaha do roku 1949. Vtedy vznikli plány na vybudovanie sústavy rybníkov, ktorá bola dobudovaná v roku 1956. Dnes predstavujú lokalitu s bohatým výskytom mnohých druhov obojživelníkov a hmyzu. Levické rybníky sú tiež významnou ornitologickou lokalitou. Doposiaľ tu bol zistený výskyt až 220 druhov vtákov,“ priblížilo múzeum.