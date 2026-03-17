Tekovské múzeum predstavuje zaujímavé momenty z histórie mesta
Prvá písomná zbierka o troch osadách na území dnešných Levíc pochádza z roku 1156.
Levice 17. marca (TASR) - Výber zaujímavých momentov z bohatých dejín mesta Levice predstavuje výstava, ktorú pripravilo Tekovské múzeum. Historická mozaika Levíc je venovaná 870. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Návštevníci si ju môžu pozrieť v Kapitánskej budove levického hradného areálu do 14. júna, informovalo múzeum.
Na výstave sú prezentované zobrazenia Levíc od najstaršej veduty z polovice 16. storočia cez grafiky zo 17. storočia až po bohatú kolekciu fotografií a pohľadníc z prelomu 19. a 20. storočia. Zachytávajú meniacu sa podobu mesta a jeho obyvateľov.
Prvá písomná zbierka o troch osadách na území dnešných Levíc pochádza z roku 1156. Zachovaná je v odpise z roku 1347. Píše sa v nej, že ostrihomský arcibiskup Martirius vysvätil v obci Bratka Kostol svätého Martina. K zriadenej fare boli pričlenené obce Villa Leua a Vitk. Obec Leua (Levice) v tom čase ležala východne od centra dnešných Levíc, na úpätí viničného vrchu, ktorý sa dodnes nazýva Staré Levice.
Na výstave sú prezentované zobrazenia Levíc od najstaršej veduty z polovice 16. storočia cez grafiky zo 17. storočia až po bohatú kolekciu fotografií a pohľadníc z prelomu 19. a 20. storočia. Zachytávajú meniacu sa podobu mesta a jeho obyvateľov.
Prvá písomná zbierka o troch osadách na území dnešných Levíc pochádza z roku 1156. Zachovaná je v odpise z roku 1347. Píše sa v nej, že ostrihomský arcibiskup Martirius vysvätil v obci Bratka Kostol svätého Martina. K zriadenej fare boli pričlenené obce Villa Leua a Vitk. Obec Leua (Levice) v tom čase ležala východne od centra dnešných Levíc, na úpätí viničného vrchu, ktorý sa dodnes nazýva Staré Levice.