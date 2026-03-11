< sekcia Regióny
Tekovské múzeum pripravilo jubilejnú výstavu Jozefa Kanyuka
Autor TASR
Levice 11. marca (TASR) - Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo jubilejnú výstavu Jozefa Kanyuka. Výtvarník oslávi 27. mája životné jubileum 80 rokov. Jeho bohatú tvorbu dokumentuje 80 obrazov vystavených v Galérii Jozefa Nécseyho. Vystavené sú veduty miest, charakteristické krajinky a portréty miestnych obyvateľov. Výstava potrvá do 17. mája, informovalo múzeum.
Jozef Kanyuk sa narodil 27. mája 1946 v maďarskom meste Nyíregyháza, odkiaľ sa jeho rodina v roku 1947 presídlila na Slovensko do obce Mikula, dnešnej súčasti Želiezoviec. Ukončil učňovskú školu v Leviciach v profesii maliar, natierač. Od detstva prejavoval záujem o výtvarné umenie, obrazy prírody a krajiny okolo seba zvečňoval na malých cigaretových papierikoch. Jeho prvé obrazy predstavujú výjavy z ulice, trhov, jarmokov, rybolovu, či mlynárstva na rieke Hron.
Výraznejšie začal výtvarne tvoriť až po päťdesiatke ako insitný maliar. Počas doterajšieho tvorivého života namaľoval vyše 400 obrazov, z ktorých sa mnohé okrem Slovenska nachádzajú aj v Maďarsku, Anglicku, USA, Nemecku a vo Francúzsku. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1996 v Banskej Štiavnici, odvtedy striedavo vystavuje aj v mestách Želiezovce, Šahy, Levice, Štúrovo.
Kanyuk svoje diela nepredáva, venuje ich na dobročinnosť. Z jeho iniciatívy vzniklo v roku 2007 benefičné podujatie Art For Help, na ktoré ako prvý daroval niekoľko svojich diel. Od roku 2010 sa táto benefičná aukcia organizuje každoročne v Leviciach a zúčastnili sa na nej už desiatky umelcov. Finančné prostriedky získané vydražením obrazov sa každoročne pred Vianocami dostávajú do rúk sociálne odkázaným občanom.
