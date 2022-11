Tekovské múzeum pripravuje výstavu bábok a divadelných kulís

Levice 4. novembra (TASR) - Bábky a ukážky divadelných kulís predstaví výstava s názvom Z rozprávky do rozprávky. V Tekovskom múzeu v Leviciach potrvá od 8. novembra do 26. marca.



Nová expozícia vzniká v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre. "Samotné bábky a divadelné kulisy predstavujú jedinečné umelecké dielka a remeselnú zručnosť ich tvorcov. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách je od roku 2016 zapísané na reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predstavuje tradičný kultúrny prvok, ktorý v sebe spája dramatické, inscenačné, interpretačné, výtvarné i hudobné umenie," uviedli organizátori.



V súvislosti s výstavou pripravili sériu tematických bábkových predstavení. Určené sú deťom materských a základných škôl, pre detské kluby, centrá voľného času a rodiny s deťmi. "Pridanou hodnotou pre návštevníkov je genius loci Levického hradu, v ktorého priestoroch sa výstava a sprievodné podujatia organizujú," doplnili organizátori.