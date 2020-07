Tekovské múzeum zostalo bez riaditeľa, Hradecký sa vzdal funkcie

Levice 13. júla (TASR) – Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach Roman Hradecký sa po dvoch mesiacoch od menovania vzdal svojej funkcie. „Je to osobné rozhodnutie pána Hradeckého, ktoré Nitriansky samosprávny kraj rešpektuje,“ vyjadril sa predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica. Na funkciu riaditeľa bude podľa jeho slov v súlade so zákonom vyhlásené výberové konanie.



Hradecký bol do funkcie riaditeľa vymenovaný poslancami NSK 11. mája tohto roka, krátko na to sa rozbehla petícia proti jeho vymenovaniu. Podpísalo ju vyše 1160 občanov. Petičné hárky s podpismi odovzdali členovia petičného výboru na Úrade NSK. Signatári petície žiadali poslancov NSK, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a zvolali nové výberové konanie, kde by sa mohli o post riaditeľa múzea uchádzať kvalitní odborníci, teda "priebojní manažéri s čistým štítom". Tieto kritériá podľa nich novovymenovaný riaditeľ Tekovského múzea Roman Hradecký nespĺňal.



Poslanci NSK odvolali 14 riaditeľov kultúrnych inštitúcií z ich postov v októbri minulého roka. K tomuto kroku došlo na základe analýzy, v ktorej odborníci z akademického prostredia hodnotili výkonnosť inštitúcií a plnenie ich úloh. Pred samotným hlasovaním o hromadnom odvolávaní riaditeľov viacerí poslanci upozornili na neštandardný postup. Nepáčilo sa im, že autori analýzy si dali podmienku, aby zostali v anonymite a ich mená neboli zverejnené. Kritizovali tiež, že analýzu odborníkov nemali k dispozícii a vôbec nevedeli, z akých dôvodov majú byť riaditelia múzeí, knižníc, osvetových stredísk či divadla odvolaní. Na uvoľnené pozície bolo vypísané výberové konanie.