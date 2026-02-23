< sekcia Regióny
Tekovský región sa pripojí k podujatiu Svetelný signál spája
Okrem mesta Levice sa zapoja aj Pukanec, Čajkov, Bohunice, Jabloňovce a Bátovce.
Levice 23. februára (TASR) - Viaceré mestá a obce v tekovskom regióne sa tento rok pridajú k podujatiu Svetelný signál spája, ktoré je naplánované na 13. marca. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tekov. Ako uviedla, okrem mesta Levice sa zapoja aj Pukanec, Čajkov, Bohunice, Jabloňovce a Bátovce.
Podujatie Svetelný signál už niekoľko rokov symbolicky a vizuálne pomocou ohňa a silného svetla prepojuje hrady, zrúcaniny a varty v regióne Pohronia. Pravidelne sa koná v Banskobystrickom kraji a pripomína obdobie vojen s Osmanskou ríšou, kedy svetelné signály a výstrely z diel varovali obyvateľov pred blížiacim sa tureckým vojskom. „V tomto roku sme sa rozhodli pridať k tejto aktivite a prepojiť signálnym svetlom strážne veže a varty aj v levickom regióne. Svetelný signál sa bude 13. marca šíriť približne od 17.45 do 18.00 h,“ uviedla OOCR Tekov.
Ako pripomenula, v tomto roku uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, ktorá sa odohrala v roku 1526. „Táto prehratá bitka otvorila Osmanom dvere do Uhorska i na územie dnešného Slovenska. V roku 1564 vznikol Obranný poriadok banského okolia, ktorý určoval, ako sa má oznamovať vpád nepriateľa. Zároveň sa vytvoril systém strážnych veží, ktoré signalizovali nebezpečenstvo ohňom a streľbou,“ doplnila OOCR Tekov.
