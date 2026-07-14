Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Regióny

TELEFÓN ZA VOLANTOM ČI RÝCHLOSŤ: Polícia striehla na vodičov

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Celoslovenská osobitná kontrola sa v piatok zameriavala na porušovanie pravidiel cestnej premávky spojené s najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd.

Autor TASR
Trnava 14. júla (TASR) - Polícia zaznamenala na území Trnavského kraja počas piatkovej (10. 7.) kontroly 167 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti (68-krát), používanie mobilného telefónu počas jazdy (19-krát) a nepoužitie bezpečnostných pásov (15-krát), informovala trnavská krajská polícia.

„Bolo vykonaných 537 dychových skúšok, pričom bolo zistené, že štyria cyklisti jazdili pod vplyvom alkoholu. U jedného vodiča auta bolo zistené požitie inej návykovej látky ako alkoholu,“ dodali policajti.

Celoslovenská osobitná kontrola sa v piatok zameriavala na porušovanie pravidiel cestnej premávky spojené s najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd.

.

Neprehliadnite

JENDRÁLOVÁ: Telefón v aute alebo vo vlaku môže spôsobiť zvracanie

Program semifinále MS v utorok 14. júla

MITÁŠOVÁ: Mojím snom je mať raz väčší tím a trénovať aj mladšie deti

UHRÍK: Za nesplatené pôžičky Ukrajiny neručíme, doplatíme na ne aj tak