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TELEFÓN ZA VOLANTOM ČI RÝCHLOSŤ: Polícia striehla na vodičov
Celoslovenská osobitná kontrola sa v piatok zameriavala na porušovanie pravidiel cestnej premávky spojené s najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd.
Autor TASR
Trnava 14. júla (TASR) - Polícia zaznamenala na území Trnavského kraja počas piatkovej (10. 7.) kontroly 167 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti (68-krát), používanie mobilného telefónu počas jazdy (19-krát) a nepoužitie bezpečnostných pásov (15-krát), informovala trnavská krajská polícia.
„Bolo vykonaných 537 dychových skúšok, pričom bolo zistené, že štyria cyklisti jazdili pod vplyvom alkoholu. U jedného vodiča auta bolo zistené požitie inej návykovej látky ako alkoholu,“ dodali policajti.
Celoslovenská osobitná kontrola sa v piatok zameriavala na porušovanie pravidiel cestnej premávky spojené s najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd.
„Bolo vykonaných 537 dychových skúšok, pričom bolo zistené, že štyria cyklisti jazdili pod vplyvom alkoholu. U jedného vodiča auta bolo zistené požitie inej návykovej látky ako alkoholu,“ dodali policajti.
Celoslovenská osobitná kontrola sa v piatok zameriavala na porušovanie pravidiel cestnej premávky spojené s najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd.