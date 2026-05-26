Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
Telesá Slovenskej filharmónie vystúpia na Košickej hudobnej jari

Na ilustračnej snímke štátna filharmónia Košice. Foto: Facebook

Jubilejný 70. ročník hudobného festivalu vyvrcholí koncertom vo štvrtok 11. júna.

Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) a mužská časť Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajsterky Petry Torkošovej vystúpia v stredu (27. 5.) na Košickej hudobnej jari. V Dome umenia sa predstavia pod taktovkou Tomáša Netopila, šéfdirigenta symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Sólistami večera bude český klavírny virtuóz Jan Bartoš a slovenský basista Jozef Benci. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.

Spresnila aj program, ktorý umelci ponúknu košickému publiku. Zaznie posledný klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta a Symfónia č. 13 b mol Babij jar op. 113 Dmitrija Šostakoviča. „Rozsiahla päťčasťová vokálna symfónia zhudobňuje text ruského básnika prozaika, filmára a publicistu J. A. Jevtušenka,“ približuje SF.

Jubilejný 70. ročník hudobného festivalu vyvrcholí koncertom vo štvrtok 11. júna. „Uzavrie ho veľkolepé vokálno-inštrumentálne dielo Giuseppe Verdiho Messa da Requiem so Slovenským filharmonickým zborom,“ dodáva filharmónia.
