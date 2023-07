Ľudí, ktorí pri požiari v Telgárte prišli o domov, dočasne ubytujú

Telgárt 20. júla (TASR) - Približne 70 ľudí, ktorí pri požiari v miestnej osade v obci Telgárt na Horehroní prišli o svoje domovy, dočasne ubytujú v priestoroch komunitného centra. Pre TASR to uviedol starosta obce Jozef Štajer.



"Všetko sústreďujeme do komunitného centra, ľudia tam budú mať zabezpečený nocľah aj stravu," povedal Štajer s tým, že kapacitne by mali priestory postačovať. Komunitné centrum zásobujú potravinami, hygienickými potrebami aj oblečením, podľa starostu je však táto forma ubytovania vhodná len krátkodobo. Potrebné bude zabezpečiť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, alternatívne riešenie na dlhší čas.



Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu a komunikuje aj s Okresným úradom (OÚ) Brezno. Ako pre TASR uviedol prednosta OÚ Brezno Ondrej Filipiak, v prípade potreby sú pripravení pomôcť so zabezpečením prikrývok, matracov či inej materiálnej pomoci. Pomocnú ruku samospráve ponúkli i okolité obce, rôzne organizácie či Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



"Sme pripravení ponúknuť prenosné ležadlá na vytvorenie provizórnej nocľahárne a balíčky základných hygienických potrieb. Rovnako zisťujeme aj možnosti pomoci od štátu v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou," uviedol na sociálnej sieti predseda BBSK Ondrej Lunter.



K požiaru v obci Telgárt došlo vo štvrtok v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, približne 70 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia, presná príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.