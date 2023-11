V Telgárte pribudli umimobunky pre ľudí po požiari

Telgárt 6. novembra (TASR) - V obci Telgárt v okrese Brezno po viac ako troch mesiacoch od požiaru v miestnej osade pribudlo vyše dvadsať mobilných kontajnerov. Unimobunky majú poslúžiť ako dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí doposiaľ prespávali vo veľkokapacitných stanoch, sa však do nich pre chýbajúce povolenie od elektrikárov zatiaľ nasťahovať nemôžu. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.



Unimobunky v Telgárte pribudli ešte koncom októbra, firma, ktorá ich pre obec dodávala, ich montáž a umiestnenie zabezpečila v priebehu troch dní. Ako skonštatoval predseda BBSK, ľudia, ktorí už tri mesiace žijú v nedôstojných podmienkach, ich však pre chýbajúce pripojenie na elektrinu zatiaľ využívať nemôžu.



"Napriek snahe všetkých stále nemáme povolenie od Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a to napriek tomu, že sme už pred niekoľkými týždňami podali žiadosť. Odpoveď z piatka je, že nás požiadali, aby sme podali novú žiadosť, lebo predchádzajúca mala nejakú formálnu chybu," priblížil Lunter. Ako dodal, opakovaná žiadosť bola podaná okamžite, nie je však zrejmé či budú ľudia na nasťahovanie čakať dni alebo týždne.



K požiaru v obci Telgárt došlo v druhej polovici júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí vrátane 60 detí prišla o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. S príchodom chladnejšieho počasia však bolo potrebné nájsť alternatívne krátkodobé riešenie.



"Situácia je taká, že určitá časť ľudí býva v unimobunkách, ktoré nám poskytlo kresťanské spoločenstvo. Ďalšia polovica je v komunitnom centre. Všetci sú nedočkaví, sú tu príliš dlho na to, aby boli v dobrej nálade. Frustrácia je a ľudia očakávajú, že sa čoskoro nasťahujú," skonštatoval starosta obce Jozef Štajer.



Na ubytovanie ľudí, ktorí pri požiari v osade prišli o svoje domovy, má poslúžiť celkom 26 unimobuniek. Ich obyvatelia budú mať k dispozícii aj dva sanitárne kontajnery so sprchami a toaletami. Obec na ich zabezpečenie získala z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity takmer 390.000 eur. "Mimoriadna situácia by sa mala skončiť zapojením tohto kontajnerového mestečka a ubytovaním občanov," dodal prednosta Okresného úradu Brezno Ondrej Filipiak.



Ubytovanie ľudí v unimobunkách má byť podľa predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy len strednodobým riešením. Ako skonštatoval predseda BBSK, unimobunky nie sú vyhovujúce na trvalý život a kraj by chcel na dlhodobom riešení s obcou spolupracovať v rámci projektu CatchingUp Regions.



"Trvalé riešenie by malo byť cez svojpomocnú výstavbu. Nikto nič nedostane zadarmo, cez mikrogranty budú vytvorené pôžičkové schémy, ktoré si obyvatelia budú môcť požičať na nákup materiálu a budú si môcť postaviť domy, v ktorých budú bývať," vysvetlil Lunter.