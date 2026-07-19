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Telo 67-ročného muža našli na dne vodnej nádrže Ľuboreč potápači
Pátracia akcia trvala od soboty (18. 7.). Muž si bol zaplávať, na breh sa už však nevrátil.
Autor TASR
Lučenec 19. júla (TASR) - Telo 67-ročného muža, po ktorom pátrali na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese, našli v nedeľu popoludní na dne priehrady potápači z poriečneho oddelenia. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Spresnila, že pátracia akcia trvala od soboty (18. 7.). Muž si bol zaplávať, na breh sa už však nevrátil. „Po nezvestnom už pátrala hliadka obvodného oddelenia z Lučenca, hasiči i miestni rybári. V nedeľu sa do pátrania pripojili aj potápači z poriečneho oddelenia,“ objasnila.
Aj v súvislosti s týmto prípadom polícia občanom pripomína, aby pri vode dbali na svoju bezpečnosť. Nemajú preceňovať svoje plavecké schopnosti a vstupovať do vody majú len vtedy, ak sa zdravotne cítia v poriadku.
Spresnila, že pátracia akcia trvala od soboty (18. 7.). Muž si bol zaplávať, na breh sa už však nevrátil. „Po nezvestnom už pátrala hliadka obvodného oddelenia z Lučenca, hasiči i miestni rybári. V nedeľu sa do pátrania pripojili aj potápači z poriečneho oddelenia,“ objasnila.
Aj v súvislosti s týmto prípadom polícia občanom pripomína, aby pri vode dbali na svoju bezpečnosť. Nemajú preceňovať svoje plavecké schopnosti a vstupovať do vody majú len vtedy, ak sa zdravotne cítia v poriadku.