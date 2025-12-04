< sekcia Regióny
Telo bez známok života: Našli ho v chatke pri Prístavnom moste
Udalosť je v štádiu preverovania.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - V opustenej chatke v blízkosti bratislavského Prístavného mosta našli vo štvrtok ráno mužské telo bez známok života. Udalosť je v štádiu preverovania. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Krátko po 9.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života v priestoroch opustenej chatky v blízkosti Prístavného mosta. Policajti okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ uviedla polícia.
