< sekcia Regióny
TELO NA BALKÓNE: Polícia vyšetruje úmrtie ženy
K telu nebohej ženy na banskobystrickom sídlisku bola policajná hliadka privolaná v pondelok dopoludnia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Na balkóne jedného z bytov na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici v pondelok našli telo ženy. Polícia úmrtie preveruje, začala i trestné stíhanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K telu nebohej ženy na banskobystrickom sídlisku bola policajná hliadka privolaná v pondelok dopoludnia. „Privolaný súdny lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ uviedla Kováčiková.
K telu nebohej ženy na banskobystrickom sídlisku bola policajná hliadka privolaná v pondelok dopoludnia. „Privolaný súdny lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ uviedla Kováčiková.