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TELO PRI BREHU: Našli ho pri nádrži Ľuboreč
Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť.
Autor TASR
Ľuboreč 6. júla (TASR) - Pri skalnatom brehu vodnej nádrže Ľuboreč v okrese Lučenec našli v nedeľu (5. 7.) popoludní nehybné telo 41-ročného muža. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že presnú príčinu smrti ukáže nariadená súdna pitva.
„V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ uviedla polícia. Zároveň vyzvala všetkých návštevníkov, aby pri vode dbali na zvýšenú opatrnosť, nepreceňovali svoje sily a nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu.
„V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ uviedla polícia. Zároveň vyzvala všetkých návštevníkov, aby pri vode dbali na zvýšenú opatrnosť, nepreceňovali svoje sily a nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu.