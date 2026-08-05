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TELO V RIEKE: Policajti zasahovali pri ostrove Sihoť v Bratislave

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Na snímke nízky stav vodnej hladiny Dunaja v Karloveskom ramene v Bratislave 30. júla 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 5. augusta (TASR) - V utorok (4. 8.) krátko pred 16.00 h prijala polícia oznam o náleze tela ženy bez známok života na dne stojacej vody karloveského ramena pri ostrove Sihoť v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 46-ročnú ženu, ktorej sa ani snahou privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo pomôcť. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdno-lekárskej pitvy. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ spresnila Šimková. Doplnila, že ide o jediný prípad utopenia v Bratislavskom kraji, ktorý polícia od začiatku tohto týždňa eviduje.

Hasiči priblížili, že ženu vyhľadávali z brehu, z plavidla a tiež prostredníctvom dronu s termokamerou. Napokon ju objavila privolaná hasičská potápačská skupina v hĺbke približne 2,5 metra pod hladinou. „Po vytiahnutí na breh začali hasiči a zdravotnícki záchranári s vykonávaním kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorá bola neúspešná a privolaný lekár konštatoval exitus,“ uviedol pre TASR hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.

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