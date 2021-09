Telocvičňu Strednej priemyselnej školy v Myjave rekonštruujú

Myjava 13. septembra (TASR) – V rámci rekonštrukcie a zateplenia telocvične Strednej priemyselnej školy v Myjave Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investuje viac ako 260.000 eur. "Kompletne sa zateplí obvodový plášť budovy telocvične, spojovací krčok, vymenia sa niektoré okná a zateplí sa aj strecha, ktorá zároveň dostane aj novú krytinu. Okrem tejto investície pripravujeme aj viacero projektov z IROP-u," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako doplnil, telocvičňa s palubovkou v rozmere 600 štvorcových metrov (m2) patrí medzi väčšie športoviská v rámci krajských stredných škôl. "Je to škola s nižším počtom žiakov, keď je v nej momentálne 213 žiakov. Záleží nám na tom, aby aj školy na Myjave boli vybavené modernými technológiami. Jedným z dôvodov je aj fakt, že škola je zapojená do duálneho vzdelávania. Želám si, aby všetky dokončené investície prilákali na túto školu viac žiakov," povedal Baška.



Rekonštrukcia by mala byť ukončená v novembri. "Vzhľadom na konštrukciu telocvične sme boli v zimných mesiacoch spokojní, keď sme v nej dosiahli 14 stupňov. Dúfame, že telocvičňa bude slúžiť žiakom nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v rámci rôznych krúžkov," doplnil riaditeľ školy Andrej Duga.