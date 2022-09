Telocvičňu v kežmarskej športovej hale obnovili za pol milióna eur

Kežmarok 20. septembra (TASR) - Telocvičňu v spoločensko-športovom centre v Kežmarku obnovili za viac ako pol milióna eur, nedávno ju slávnostne otvorili pre verejnosť. "Kežmarok ako Európske mesto športu 2022 sa vo svojom memorande zaviazalo, že okrem rozšírenia aktivít zameraných na šport pre všetkých opraví aj športové zariadenia," uviedla hovorkyňa mesta Barbora Sosková.



Stavenisko odovzdali do rúk zhotoviteľa v januári, pričom rekonštrukcia zahŕňala vnútorné stavebné úpravy, zateplenie a doplnenie podhľadov a stropov. Okrem toho sa vymenili okná, dvere, prívody vody, kúrenie, plyn či kanalizácia a doplnila sa aj elektroinštalácia. "Zrealizovaním projektu sa zlepšia tepelné pomery a stavebnotechnický stav objektu, zníži energetická náročnosť, zlepší a zvýši jeho estetická úroveň," uviedla hovorkyňa. Okrem toho sa vybudovali aj nové šatne so sociálnymi zariadeniami, skladové priestory na športové vybavenie, čím sa zabezpečí funkčnosť a komplexnosť priestorov telocvične.



Projekt bol zrealizovaný vďaka dotáciám z Fondu na podporu športu a Prešovského samosprávneho kraja. Celkové náklady na výstavbu presiahli 542.000, z čoho schválená dotácia tvorila takmer polovicu a mesto obnovu financovalo zo svojho rozpočtu na úrovni viac ako 280.000 eur. "Spoločensko-športové centrum spĺňa svojimi parametrami normy a pravidlá na organizovanie športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci, lukostreľbe pre mládež do 12 rokov a tréningových procesov ostatných športov," upozornila Sosková.



Otvorenie a sprístupnenie novej telocvične v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka je podľa primátora Jána Ferenčáka ďalším z úspešných projektov pod Tatrami. Ako prví si ju vyskúšali stolnotenisoví hráči. "Verím, že vynovené priestory vytvoria kvalitné podmienky na športovanie nielen pre športové kluby a profesionálov, ale hlavne na rozvoj detských športových talentov," zdôraznil Ferenčák s tým, že mesto má v pláne aj ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so zmodernizovaním celej budovy.