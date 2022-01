Telocvičňu v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka čaká rekonštrukcia

Kežmarok 11. januára (TASR) - Telocvičňu v kežmarskej Mestskej športovej hale Vlada Jančeka zrekonštruujú. Cieľom projektu je vytvoriť optimálne podmienky na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry. "Vďaka obnove budú v malej telocvični vytvorené podmienky na organizáciu športových súťaží na celoštátnej úrovni v karate, stolnom tenise, športovom tanci či lukostreľbe," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Stavenisko odovzdali do rúk zhotoviteľa tento týždeň. Priestory telocvične prejdú komplexnou obnovou aj vďaka dotácii z Fondu na podporu športu vo výške 175.000 eur. "Ako nositeľ titulu Európske mesto športu pre rok 2022 je našou prioritou, aby mesto vytváralo čo najlepšie podmienky pre rekreačný a výkonnostný šport. A to sa týka aj infraštruktúry," dodal primátor.



Mestská športová hala poskytuje priestor na rôzne športové sústredenia vo volejbale, basketbale, futsale, halovom futbale či hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a pravidlá pre usporiadanie majstrovských súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch.



Samotná rekonštrukcia je podľa Ferenčáka zameraná na vnútorné stavebné úpravy, vykurovanie, zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinštaláciu. Ráta sa tiež s vybudovaním nových šatní so sociálnymi zariadeniami vrátane spŕch a skladových priestorov na športové vybavenie. "Tým sa zabezpečí funkčnosť a komplexnosť priestorov telocvične. V budúcnosti sú v pláne i ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so zmodernizovaním celej budovy," doplnil primátor. Práce by mali trvať do júla tohto roku. Celkový rozpočet projektu je vo výške takmer 351.000 eur.