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Telocvičňu v Trnavej Hore počas leta modernizujú
S rekonštrukciou začali začiatkom júla, trvať by mala niekoľko mesiacov.
Autor TASR
Trnavá Hora 29. júla (TASR) - V Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom pracujú počas letných prázdnin na modernizácii telocvične pri tunajšej základnej škole. Starosta Pavel Kravec priblížil, že obnovu športoviska realizujú vďaka dotácii vo výške takmer 180.000 eur z Fondu na podporu športu.
Telocvičňa postavená ešte v minulom storočí bola podľa jeho slov v nevyhovujúcom stave, cvičiace prvky boli zastarané. Preto sa obec rozhodla uchádzať o prostriedky na jej obnovu, pričom podľa zverejnenej zmluvy tento projekt spolufinancuje sumou 20.000 eur. Vďaka tomu tak dostane novú palubovku, cvičiace zariadenia, opravia tiež sociálne zariadenie.
S rekonštrukciou začali začiatkom júla, trvať by mala niekoľko mesiacov. „Aj keď máme nádej, že do začiatku školského roka alebo do polovice septembra bude telocvičňa odovzdaná do prevádzky,“ podotkol Kravec.
Telocvičňa postavená ešte v minulom storočí bola podľa jeho slov v nevyhovujúcom stave, cvičiace prvky boli zastarané. Preto sa obec rozhodla uchádzať o prostriedky na jej obnovu, pričom podľa zverejnenej zmluvy tento projekt spolufinancuje sumou 20.000 eur. Vďaka tomu tak dostane novú palubovku, cvičiace zariadenia, opravia tiež sociálne zariadenie.
S rekonštrukciou začali začiatkom júla, trvať by mala niekoľko mesiacov. „Aj keď máme nádej, že do začiatku školského roka alebo do polovice septembra bude telocvičňa odovzdaná do prevádzky,“ podotkol Kravec.