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Telocvičňu v Trnavej Hore počas leta modernizujú

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

S rekonštrukciou začali začiatkom júla, trvať by mala niekoľko mesiacov.

Autor TASR
Trnavá Hora 29. júla (TASR) - V Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom pracujú počas letných prázdnin na modernizácii telocvične pri tunajšej základnej škole. Starosta Pavel Kravec priblížil, že obnovu športoviska realizujú vďaka dotácii vo výške takmer 180.000 eur z Fondu na podporu športu.

Telocvičňa postavená ešte v minulom storočí bola podľa jeho slov v nevyhovujúcom stave, cvičiace prvky boli zastarané. Preto sa obec rozhodla uchádzať o prostriedky na jej obnovu, pričom podľa zverejnenej zmluvy tento projekt spolufinancuje sumou 20.000 eur. Vďaka tomu tak dostane novú palubovku, cvičiace zariadenia, opravia tiež sociálne zariadenie.

S rekonštrukciou začali začiatkom júla, trvať by mala niekoľko mesiacov. „Aj keď máme nádej, že do začiatku školského roka alebo do polovice septembra bude telocvičňa odovzdaná do prevádzky,“ podotkol Kravec.
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