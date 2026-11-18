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Telocvičňu v základnej škole v Modrom Kameni obnovili
Nová telocvičňa znamená podľa školy nové príležitosti.
Autor TASR
Modrý Kameň 18. novembra (TASR) - Telocvičňu v základnej škole v Modrom Kameni vo Veľkokrtíšskom okrese, ktorá bola v havarijnom stave, obnovili. Po vyše 70 rokoch ako školu postavili, ju zrekonštruovali za viac ako 100.000 eur. Informovala o tom primátorka Mária Bednárová.
Dodala, že v telocvični kompletne vymenili staré drevené okná za plastové, novú podlahu a obklady, pribudli nové basketbalové koše, rebriny a lavičky. Víta, že samospráve sa podarilo získať na rekonštrukciu finančné prostriedky. Poznamenala, že sa o to snažili šesť rokov.
„Podlahy už boli v takom stave, že hrozili úrazy. Okná boli porozbíjané a mesto to zo svojho rozpočtu nedokázalo zafinancovať,“ objasnila. Prestavba stála 108.000 eur. Podľa primátorky v tomto roku na tretiu žiadosť ministerstvo školstva schválilo samospráve finančné prostriedky a podarilo sa jej telocvičňu obnoviť.
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni Zuzana Balová povedala, že telocvičňa bude slúžiť nielen žiakom. Jej priestory aj naďalej ponúknu i verejnosti. „Aj doteraz sme ju poskytovali na športové podujatia a aktivity klubom, s ktorými sme mali zmluvu,“ zhrnula. Reagovala, že v súčasnosti ich môžu pre využitie zmodernizovaných priestorov osloviť kluby z okolia a aj z Veľkého Krtíša.
Nová telocvičňa znamená podľa školy nové príležitosti. Žiaci získavajú priestor, v ktorom môžu rozvíjať svoje športové schopnosti, tímového ducha, vytrvalosť a predovšetkým radosť z pohybu. „Nielen deti sa tešia z novej telocvične, ale aj teda pedagóg sa vždy poteší, keď má pracovisko, ktoré je príjemné a sú tu možnosti, ktoré nám poskytuje škola,“ reagovala telocvikárka v ZŠ v Modrom Kameni Dorota Gallová.
Dodala, že v telocvični kompletne vymenili staré drevené okná za plastové, novú podlahu a obklady, pribudli nové basketbalové koše, rebriny a lavičky. Víta, že samospráve sa podarilo získať na rekonštrukciu finančné prostriedky. Poznamenala, že sa o to snažili šesť rokov.
„Podlahy už boli v takom stave, že hrozili úrazy. Okná boli porozbíjané a mesto to zo svojho rozpočtu nedokázalo zafinancovať,“ objasnila. Prestavba stála 108.000 eur. Podľa primátorky v tomto roku na tretiu žiadosť ministerstvo školstva schválilo samospráve finančné prostriedky a podarilo sa jej telocvičňu obnoviť.
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni Zuzana Balová povedala, že telocvičňa bude slúžiť nielen žiakom. Jej priestory aj naďalej ponúknu i verejnosti. „Aj doteraz sme ju poskytovali na športové podujatia a aktivity klubom, s ktorými sme mali zmluvu,“ zhrnula. Reagovala, že v súčasnosti ich môžu pre využitie zmodernizovaných priestorov osloviť kluby z okolia a aj z Veľkého Krtíša.
Nová telocvičňa znamená podľa školy nové príležitosti. Žiaci získavajú priestor, v ktorom môžu rozvíjať svoje športové schopnosti, tímového ducha, vytrvalosť a predovšetkým radosť z pohybu. „Nielen deti sa tešia z novej telocvične, ale aj teda pedagóg sa vždy poteší, keď má pracovisko, ktoré je príjemné a sú tu možnosti, ktoré nám poskytuje škola,“ reagovala telocvikárka v ZŠ v Modrom Kameni Dorota Gallová.