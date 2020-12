O rozrastaní priemyselného parku v Detve sa medzi politikmi diskutuje

Detva 9. decembra (TASR) – Téma rozrastania sa priemyselného parku Punch Campus v centre mesta Detva a aj plánovaného obchvatu, ktorý by k nemu viedol, medzi regionálnymi politikmi pokračuje. Podpredsedovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec a Ondrej Lunter na utorkovom (8. 12.) stretnutí s mestskými poslancami v Detve vyzvali investora, aby na decembrové rokovanie detvianskeho mestského zastupiteľstva predložil prehľad o tom, koľko ľudí z okresu Detva a aj z mesta Detva pracuje v súčasnosti v priemyselnom parku.



O čísla požiadali, pretože medzi obyvateľmi mesta a aj mestskými poslancami sa šíria informácie, že v novej fabrike pracujú cudzinci, ľudia na živnosť či pracovníci, ktorých do Detvy posiela agentúra. „Budeme mať presný prehľad o tom, či všetci zamestnanci, ktorí sú v súčasnosti vo fabrike, sú zamestnanci z nášho kraja, či už z okresu Detva alebo z okolitých,“ povedal na utorkovom večernom stretnutí v meste pod Poľanou Lunter.



Gejza Poša z Punch Campus počas utorkovej diskusie v detvianskom dome kultúry povedal, že počas krízy, ktorú spôsobil nový koronavírus, treba vrátiť domov tých, ktorí zo svojho rodného regiónu pre nedostatok práce odišli.



Do diskusie sa zapojil aj detviansky mestský poslanec Jozef Výbošťok, ktorý sa pýtal, či bude mať investor dosah na to, koho budú vo svojich priestoroch zamestnávať tí, ktorí si haly na svoju výrobu prenajmú. Podľa neho bude mať voľnú ruku pri výbere zamestnancov ten, kto ich bude zamestnávať, a nie ten, kto bude haly na výrobu prenajímať.



„Spoločnosť Punch nezamestnáva nikoho na živnosť, každý jeden náš zamestnanec má od prvého dňa nástupu do práce zmluvu na dobu neurčitú. Samozrejme, má aj skúšobnú dobu. Podľa mojich informácií ani ďalšia firma v priemyselnom parku nemá ľudí na živnosť,“ uviedol Poša pre TASR koncom novembra.



Ako tiež pripomenul, o prenájom hál v centre mesta Detva sa v súčasnosti zaujíma slovenská firma. „Je to náš partner, veľká slovenská firma, ktorá je niekoľko rokov na trhu. Opýtali sa, ako to s našimi halami je. Nemôžem nič viac prezradiť, je to však príležitosť,“ poznamenal.



Mestské zastupiteľstvo sa bude zaoberať požiadavkou spoločnosti Punch Precision Detva na rokovaní, ktoré bude vo štvrtok 10. decembra. Investor žiada, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie súčasnej priemyselnej zóny.



Výrobná spoločnosť so zameraním na automobilový priemysel sídli pod Poľanou a svoje priestory na podnikanie, ktoré ďalej prenajíma, chce zväčšiť. Priemyselný park v Detve, ktorý postavili v centre mesta v poli blízko sídliska Námestie mieru, vyvoláva medzi niektorými obyvateľmi a aj mestskými poslancami od začiatku odpor. „Mesto nás vyzvalo na spoluprácu a chceme pri rozvoji pomôcť. Keď poslanci nezahlasujú za výstavbu, tak sa proces oddiali a investori môžu odísť. Treba, aby si to ľudia vypočuli, aby sa pýtali, aby prišli na zastupiteľstvo,“ doplnil Malatinec.