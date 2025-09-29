< sekcia Regióny
Téma šetrnejších spôsobov dorábania potravín rezonuje na Agrofilme
Filmári z 22 krajín a štyroch kontinentov prihlásili na festival 106 filmov.
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Filmárske pohľady na aktuálne témy v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, ochrany prírodných zdrojov, ale aj poznatky zo sveta vedy a výskumu prináša Medzinárodný filmový festival Agrofilm. Jeho 41. ročník sa začal v pondelok v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Lužiankach pri Nitre, informoval programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa. Festival potrvá do 4. októbra.
Filmári z 22 krajín a štyroch kontinentov prihlásili na festival 106 filmov. Tradične najviac sú zastúpené filmy zo Slovenska, Španielska, z Česka a Nemecka. Tento rok prispeli aj filmári z USA, Argentíny, Brazílie, Kene či Kirgizska. Do hlavnej súťaže pred medzinárodnú porotu postúpilo 27 filmov, do kategórie propagačné filmy bolo zaradených desať príspevkov.
Témy, ktoré v posledných ročníkoch festivalu rezonujú v dokumentárnych filmoch, sú zamerané na hľadanie nových šetrnejších spôsobov dorábania potravín, ktoré zachovajú či obnovia biodiverzitu na poliach, lúkach, v lesoch a udržia zdravé prostredia pre budúcnosť.
Návštevníci festivalu môžu sledovať filmy na 12 premietacích miestach po celom Slovensku, ale aj v pohodlí domova počas online premietania. Premietať sa bude okrem NPPC v Lužiankach aj v NPPC v Bratislave, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzite vo Zvolene.
Bezplatné premietanie je zabezpečené aj v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, v Kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave, v kaštieli v Rišňovciach, na Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach i v nitrianskych Mlynoch. Novým premietacím miestom je tento rok Kreatívne centrum STVR - Arténa v Banskej Bystrici.
