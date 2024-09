Témami rokovania v Košiciach bude čistota, pomoc iným aj nájmy

Košice 24. septembra (TASR) - Košických mestských poslancov čaká v stredu (25. 9.) mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Venovať sa majú napríklad všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o čistote a verejnom poriadku či pomoci pre utečencov z Ukrajiny, ako aj pre českú Ostravu, ktorú zasiahli povodne. Rokovať budú aj o nájmoch pre Arcidiecéznu charitu Košice a oblastnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vyplýva to z programu MsZ, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Košice.



Uvedené VZN by malo byť doplnené o časť, na základe ktorej by mal každý vlastník dbať na to, aby nehnuteľnosti v jeho vlastníctve neposkytovali úkryt živočíšnym škodcom - najmä potkanom. "Za týmto účelom je povinný udržiavať nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve tak, aby v dôsledku znečistenia neposkytovali živočíšnym škodcom úkryt, možnosť zahniezdenia sa, obživu a množenie sa," uvádza sa v návrhu na zmenu VZN s tým, že pri zistení ich výskytu by mal byť vlastník povinný zabezpečiť deratizáciu.



Po novom by tiež malo dôjsť k regulácii chovu a držby divých zvierat. Ak poslanci odobria návrh z dielne vedenia mesta, dôjde k zákazu chovu a držania divých zvierat za účelom dosiahnutia zisku ich vystavovaním na verejnosti, ak sú prepravované častejšia ako raz za rok. Mesto by pritom malo mať možnosť udeliť výnimku.



Poslanci by mali rokovať aj o návrhu na čerpanie z transparentného účtu určeného na pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Suma 12.000 eur by mohla byť rozdelená 24 rodinám v núdzi, ktoré v dôsledku legislatívnych zmien stratili nárok na príspevok za ubytovanie.



MsZ sa tiež bude zaoberať žiadosťou českého partnerského mesta Ostrava, ktorá sa týka poskytnutia pomoci z dôvodu kritickej povodňovej situácie.



V programe je aj priamy nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arcidiecéznu charitu Košice. Má ísť o predĺženie nájmu pre krízové centrum pre matky s deťmi v mestskej časti Košická Nová Ves. Rokovať by mali aj o znížení nájmu za nebytové priestory na Hlavnej ulici, ktoré využíva oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



Mimoriadne zasadnutie MsZ je naplánované vo veľkej zasadačke magistrátu od 9.00 h.